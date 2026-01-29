Por qué un celular nuevo se vuelve lento con el paso del tiempo: un experto explica las razones

¿Por qué un celular nuevo funciona rápido y con los meses empieza a volverse lento? El experto en transformación digital, Luis Fernando Gil Gareca, explicó que este problema es común y tiene varias causas relacionadas con el uso diario del dispositivo.

Según Gil Gareca, cuando un equipo es nuevo funciona mejor porque la memoria está casi vacía. Sin embargo, con el tiempo, al descargar aplicaciones, fotos, videos y archivos, el espacio se va llenando y el sistema empieza a ralentizar su rendimiento. “Si el celular tiene solo entre un 10 y 15 por ciento de espacio libre, ya entra en un estado crítico”, advirtió.

El especialista señaló que no es recomendable usar el teléfono a su máxima capacidad, ya que esto afecta directamente la velocidad y el funcionamiento general del equipo.

Además, recomendó verificar que el dispositivo sea actual y esté en buen estado al momento de la compra, ya que así puede durar hasta cinco años con nuevas actualizaciones.

Respecto a las actualizaciones, explicó que estas no solo mejoran el rendimiento, sino que también están relacionadas con la seguridad del usuario. Mantener aplicaciones o sistemas antiguos puede aumentar el riesgo de hackeos, aunque aclaró que no todos los dispositivos soportan las actualizaciones más recientes debido a limitaciones de hardware.

Durante el segmento informativo, los especialistas recomendaron eliminar archivos innecesarios, desinstalar aplicaciones que no se usan y revisar cuáles programas funcionan en segundo plano. Si pese a estas acciones el equipo continúa lento, aconsejan evaluar el cambio de dispositivo.

