Por qué un celular nuevo se vuelve lento con el paso del tiempo: un experto explica las razones

Con el paso del tiempo, los teléfonos acumulan archivos y procesos que ralentizan su funcionamiento.
¿Por qué un celular nuevo funciona rápido y con los meses empieza a volverse lento? El experto en transformación digital, Luis Fernando Gil Gareca, explicó que este problema es común y tiene varias causas relacionadas con el uso diario del dispositivo.
El especialista señaló que no es recomendable usar el teléfono a su máxima capacidad, ya que esto afecta directamente la velocidad y el funcionamiento general del equipo.
Además, recomendó verificar que el dispositivo sea actual y esté en buen estado al momento de la compra, ya que así puede durar hasta cinco años con nuevas actualizaciones.
Durante el segmento informativo, los especialistas recomendaron eliminar archivos innecesarios, desinstalar aplicaciones que no se usan y revisar cuáles programas funcionan en segundo plano. Si pese a estas acciones el equipo continúa lento, aconsejan evaluar el cambio de dispositivo.
