Dos implicados en el caso ‘maletas’ comparecen ante un juez cautelar

Dos personas vinculadas al caso ‘maletas’ fueron puestas ante un juez cautelar este jueves, en el marco de la investigación que se amplió hacia presuntos nexos con actividades de narcotráfico.

Se trata presuntamente del representante legal y de un socio capitalista relacionados con Hebert Zeballos, señalado como el principal acusado en este proceso. Ambos fueron trasladados con fuerte resguardo policial hasta el Palacio de Justicia, donde se instaló su audiencia cautelar cerca de las 11:00.

De acuerdo con los antecedentes, los dos hombres se presentaron inicialmente el miércoles en dependencias de la Fiscalía en calidad de testigos. Sin embargo, tras su declaración, las autoridades determinaron su aprehensión y su posterior presentación ante un juez para definir su situación jurídica.

La investigación del denominado caso ‘maletas’ comenzó tras la llegada a Bolivia de un vuelo privado procedente de Estados Unidos. Según las autoridades, en la aeronave se transportaban 32 maletas que no habrían sido sometidas a control aduanero. La presunta propietaria del equipaje, identificada como la exdiputada Laura Rojas, habría presentado un pasaporte diplomático.

Durante los allanamientos posteriores relacionados con este caso, los investigadores hallaron sustancias controladas en un galpón, lo que derivó en la apertura de una segunda investigación por presunto tráfico de drogas. A partir de este hallazgo, la Fiscalía amplió las indagaciones para establecer posibles vínculos entre los involucrados y la empresa donde fue encontrada maquinaria presuntamente destinada a la producción de estupefacientes.

Las autoridades señalaron que las pesquisas continúan y no se descarta la convocatoria de más personas en calidad de investigadas.

