¡Goles eternos! CR7 y otros genios: los tiros libres que dejaron al mundo boquiabierto

En cada Copa del Mundo, los mejores jugadores del planeta demuestran su calidad, y algunos goles se convierten en verdaderos recuerdos eternos. Uno de ellos fue obra de Cristiano Ronaldo en Rusia 2018, cuando Portugal enfrentó a España. El astro portugués ejecutó un tiro libre perfecto, enviando el balón al ángulo del portero David De Gea, un gol que quedará marcado en la memoria de los fanáticos.

Otro gol que merece un lugar en este podio histórico fue el de Toni Kroos para Alemania ante Suecia. Desde un costado del área, Kroos remató tras un toque previo de un compañero y el balón se coló en el fondo de la portería, dando el triunfo a su equipo.

Finalmente, Aleksandar Kolarov de Serbia dejó su marca frente a Costa Rica. Desde aproximadamente 25 metros, ejecutó un tiro libre que terminó en el arco rival, asegurando también la victoria de su selección.

Estos tres goles —de Kolarov, Kroos y Ronaldo— comparten la misma genialidad: tiros libres convertidos en verdaderas joyas que los aficionados recuerdan como “goles eternos” en la historia de los Mundiales.

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