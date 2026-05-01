"No se puede negociar con mafias": Zambrana exige la intervención internacional ante la violencia

El vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, ha lanzado una dura advertencia sobre la alarmante escalada de violencia que atraviesa el país.

"Se ha perdido el total control con el sicariato en Bolivia y se ha perdido toda autoridad sobre ellos", afirmó el dirigente al describir una realidad donde los crímenes de este tipo ocurren día tras día.

Exigencia de autoridad y auxilio internacional

Ante el avance de las organizaciones criminales, el líder cívico fue enfático al señalar que el Ejecutivo debe retomar las riendas del orden público de manera inmediata. Zambrana subrayó que "el Gobierno nacional tiene que tener la autoridad de controlar la situación para dar paz al territorio", al tiempo que solicitó formalmente el apoyo de la comunidad internacional y países vecinos para frenar a las mafias.

La interpelación también alcanzó a los órganos de justicia, recordando que "la Fiscalía y el Ministerio Público saben que no puede haber sociedad ni complicidad con las mafias". Finalmente, el representante cruceño apeló a la resiliencia de la población, asegurando que, aunque son tiempos de preocupación, este es el momento en que el pueblo debe permanecer más unido que nunca.

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