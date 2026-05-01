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Policial

"Es un horroroso crimen": Rodrigo Paz se pronuncia sobre el asesinato del magistrado

El jefe de Estado confirmó comunicación directa con los mandos de seguridad para recibir los primeros informes del caso.

Ximena Rodriguez

01/05/2026 14:16

Foto: Red Uno.

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, calificó como un “horroroso crimen” el asesinato del magistrado Víctor Hugo Claure en Santa Cruz y manifestó su total solidaridad con la familia de la víctima. El mandatario informó que ha mantenido comunicación directa con el ámbito de seguridad para recibir de primera mano la información preliminar sobre este trágico suceso.

Garantías para la justicia y la investigación

Durante su intervención, el jefe de Estado subrayó la necesidad de proteger la integridad del proceso y de los actores judiciales en este momento crítico.

“Pedí todas las garantías al sistema judicial, pero también todas las garantías en la investigación”, aseguró Paz, enfatizando la importancia de un proceso transparente y riguroso.

El dignatario sostuvo firmemente que “la verdad siempre es un instrumento transformador”. Ante la ola de rumores surgidos tras el hecho en el cuarto anillo, Paz instó a la opinión pública y a los actores políticos a mantener la prudencia.

“La especulación nos hace mucho daño a los bolivianos; veamos cuáles son los resultados de la investigación”, advirtió el mandatario para evitar conclusiones apresuradas.

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