Familiares retiran el cuerpo del magistrado Víctor Hugo Claure; será llevado a Cochabamba

Los restos mortales de Víctor Hugo Claure, decano del Tribunal Agroambiental, están a punto de ser entregados a sus familiares en la morgue del Hospital de la Pampa de la Isla, en Santa Cruz. Su esposa y otros allegados arribaron desde Cochabamba con el objetivo de realizar los trámites legales necesarios para el traslado del cuerpo.

El reporte médico forense ha confirmado que la autoridad judicial perdió la vida tras recibir cuatro impactos de proyectil de arma de fuego. Dos de los disparos fueron localizados en el tórax y los restantes en las extremidades superiores, evidenciando la violencia del ataque.

Clamor por justicia

"Hemos perdido un primo bueno que nunca tenía problemas con nadie; él siempre ha sido humilde, se crió en el campo", declaró consternada una de sus primas mientras esperaba en el exterior del hospital.

Por su parte, la hermana del magistrado enfatizó que la víctima deja tres hijos en la orfandad y exigió que las investigaciones esclarezcan el motivo de este crimen.

Investigaciones en curso

El crimen ocurrió la noche del jueves 30 de abril en las inmediaciones del Cordón Ecológico, zona que se vio convulsionada por una balacera. Actualmente, la policía mantiene activas las investigaciones para determinar las causas exactas del atentado contra la autoridad judicial.

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