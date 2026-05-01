Este lunes 4 de mayo instalará sesión el nuevo Concejo Municipal de Santa Cruz

Este lunes 4 de mayo, los concejales de Santa Cruz iniciarán formalmente sus funciones con un acto de juramentación que dará paso a la reconfiguración del poder local. Tras la ceremonia, se instalará la primera sesión del periodo para establecer la estructura de mando que regirá el destino de la ciudad.

Conformación de la Directiva

La concejal electa por la agrupación Vos, Luisa Nayar, confirmó que la agenda legislativa se trasladará a la jornada vespertina para cumplir con los protocolos de ley. "La sesión se instalará a las 17:00 dado que el juramento será a las 15:00. Ahí se llevará a cabo la conformación de una directiva Ad Hoc y posteriormente la dirección de una nueva directiva del Concejo municipal", detalló la autoridad.

El nuevo liderazgo del ente deliberante enfrentará el desafío inmediato de gestionar los conflictos territoriales y la preservación de los activos municipales. Al respecto, Nayar fue enfática en la postura que debe adoptar la nueva cabeza del legislativo: "Cualquiera de los miembros del concejo que asuma la Presidencia, debe poner primero a Santa Cruz. Una de las primeras acciones es la defensa del Patrimonio cruceño, no solo el mercado Mutualista, sino también otros predios".

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