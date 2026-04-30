Bono PEPE: Estas son las fechas límite para que los rezagados cobren sus beneficios

El cronograma para el cobro de los montos pendientes del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) ya tiene fechas definidas para todos los rezagados. Los ciudadanos que no retiraron sus montos mensuales podrán acudir a las entidades financieras desde el 4 de mayo hasta el 19 de junio para recibir el beneficio acumulado.

Esta ventana de tiempo ha sido diseñada específicamente para facilitar que las familias accedan a un pago único que puede alcanzar los Bs. 450. Es imperativo que los beneficiarios tomen nota de este plazo extraordinario, ya que el programa busca cerrar las brechas de pago de meses anteriores.

Requisitos y modalidad de retiro

Los interesados deben considerar los siguientes puntos para asegurar una transacción exitosa:

Documentación requerida: Se debe presentar el carnet de identidad original y fotocopia, además del certificado de sufragio de las elecciones de la segunda vuelta.

Se debe presentar el carnet de identidad original y fotocopia, además del certificado de sufragio de las elecciones de la segunda vuelta. Trámites adicionales: El sistema de pago es directo, por lo que no es necesario realizar registros previos ni llenar formularios especiales.

El sistema de pago es directo, por lo que no es necesario realizar registros previos ni llenar formularios especiales. Lugar de cobro: El desembolso está habilitado en cualquier entidad financiera autorizada a nivel nacional.

Recomendaciones para una atención oportuna

A pesar de que el plazo se extiende hasta mediados de junio, se sugiere a los beneficiarios acudir con suficiente anticipación para evitar aglomeraciones de último momento. Las autoridades recomiendan verificar los horarios de atención de cada sucursal bancaria antes de asistir para optimizar el tiempo de espera.

El Programa PEPE se mantiene como un refuerzo económico vital para el hogar boliviano y esta extensión garantiza que el apoyo llegue a todos sus destinatarios. Recuerde que todavía está a tiempo de cobrar este beneficio acumulado y asegurar estos recursos para su familia.

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