Gestora da a conocer el cronograma de pago de pensiones

Debido al feriado nacional por el Día del Trabajo el próximo 1 de mayo, el pago de pensiones correspondiente a ese mes se hará efectivo a partir del jueves 2 de mayo de acuerdo al cronograma oficial. Esta modificación temporal busca asegurar que todos los beneficiarios accedan a sus recursos de manera oportuna tras el receso laboral obligatorio.

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo ratificó que esta medida cumple estrictamente con la planificación anual establecida para la gestión 2026. Los jubilados podrán acudir a las ventanillas autorizadas inmediatamente después de la jornada festiva para retirar sus haberes mensuales.

Respaldo legal y red de atención

El Decreto Supremo N° 0822 respalda la ejecución de estos pagos, estipulando que deben realizarse preferentemente el primer día de cada mes y nunca después del séptimo día. Bajo este marco legal, la entidad estatal garantiza la liquidez y la disponibilidad de los fondos para todo el sector pasivo del país.

Para facilitar este proceso, se mantienen habilitadas 40 entidades financieras de prestigio que cuentan con sucursales distribuidas estratégicamente a nivel nacional. Esta amplia red de atención permite que el cobro sea ágil y seguro, minimizando tiempos de espera para los adultos mayores en todos los departamentos.

Planificación para el resto de la gestión

El cronograma detallado para el segundo semestre del año muestra una regularidad marcada, retomando los pagos el primer día de cada mes a partir de junio. Esta previsibilidad financiera es fundamental para que las familias bolivianas puedan organizar sus presupuestos con total certidumbre y tranquilidad.

Un hito importante en este calendario ocurrirá en el mes de noviembre, cuando se procese el pago conjunto de la renta mensual y el aguinaldo anual. El ciclo de la presente gestión cerrará formalmente el 2 de enero de 2027, asegurando el bienestar de los beneficiarios hasta el último día del año.

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