Feriado por el Día del Trabajo: ¿afecta el pago del Bono PEPE?

Este viernes, feriado por el Día del Trabajo, muchos beneficiarios del Bono PEPE se preguntan si podrán cobrar con normalidad. La respuesta es clara: el pago no se pierde.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, cuando la fecha de cobro coincide con un feriado, sábado o domingo, el sistema traslada automáticamente el pago al siguiente día hábil.

¿Qué pasa con tu pago?

Si tu fecha cae en feriado:

El cobro se reprograma automáticamente

No necesitas hacer trámites

Debes acudir al banco el siguiente día hábil

¿Cuánto es el Bono PEPE?

El beneficio consiste en Bs 150 mensuales, correspondientes a enero, febrero y marzo de 2026, acumulables hasta abril, alcanzando un total de Bs 450.

Requisitos para cobrar

Para acceder al pago solo necesitas:

Presentar tu cédula de identidad vigente

Llevar una fotocopia del documento

Acudir a una entidad financiera autorizada

No es necesario realizar ningún registro adicional.

¿Quiénes reciben el bono?

El Bono PEPE está dirigido a sectores específicos, entre ellos:

Beneficiarias del Bono Juana Azurduy

Personas con discapacidad visual o grave

Madres, padres o tutores de estudiantes de unidades educativas fiscales o de convenio

Para verificar si estás habilitado, puedes comunicarte a:

Línea gratuita: 800 101070

WhatsApp: 771 99342

Plataforma digital de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo

Las autoridades recomiendan acudir únicamente a canales oficiales y evitar intermediarios, recordando que el sistema garantiza el pago sin importar si la fecha original coincide con un día no laborable.

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