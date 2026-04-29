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Economía

Feriado por el Día del Trabajo: ¿afecta el pago del Bono PEPE?

Las autoridades aclaran que ningún beneficiario pierde el pago si su fecha coincide con feriado o fin de semana. El sistema realiza el ajuste automáticamente.

Red Uno de Bolivia

29/04/2026 13:50

Feriado por el Día del Trabajo: ¿afecta el pago del Bono PEPE? Foto Banco Central de Bolivia.
Bolivia

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Este viernes, feriado por el Día del Trabajo, muchos beneficiarios del Bono PEPE se preguntan si podrán cobrar con normalidad. La respuesta es clara: el pago no se pierde.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, cuando la fecha de cobro coincide con un feriado, sábado o domingo, el sistema traslada automáticamente el pago al siguiente día hábil.

¿Qué pasa con tu pago?

Si tu fecha cae en feriado:

  • El cobro se reprograma automáticamente

  • No necesitas hacer trámites

  • Debes acudir al banco el siguiente día hábil

¿Cuánto es el Bono PEPE?

El beneficio consiste en Bs 150 mensuales, correspondientes a enero, febrero y marzo de 2026, acumulables hasta abril, alcanzando un total de Bs 450.

Requisitos para cobrar

Para acceder al pago solo necesitas:

  • Presentar tu cédula de identidad vigente

  • Llevar una fotocopia del documento

  • Acudir a una entidad financiera autorizada

No es necesario realizar ningún registro adicional.

¿Quiénes reciben el bono?

El Bono PEPE está dirigido a sectores específicos, entre ellos:

  • Beneficiarias del Bono Juana Azurduy

  • Personas con discapacidad visual o grave

  • Madres, padres o tutores de estudiantes de unidades educativas fiscales o de convenio

Para verificar si estás habilitado, puedes comunicarte a:

  • Línea gratuita: 800 101070

  • WhatsApp: 771 99342

  • Plataforma digital de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo

Las autoridades recomiendan acudir únicamente a canales oficiales y evitar intermediarios, recordando que el sistema garantiza el pago sin importar si la fecha original coincide con un día no laborable.

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