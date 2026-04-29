Feriado por el Día del Trabajo: ¿afecta el pago del Bono PEPE?

Las autoridades aclaran que ningún beneficiario pierde el pago si su fecha coincide con feriado o fin de semana. El sistema realiza el ajuste automáticamente.
29/04/2026 13:50
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Este viernes, feriado por el Día del Trabajo, muchos beneficiarios del Bono PEPE se preguntan si podrán cobrar con normalidad. La respuesta es clara: el pago no se pierde.
Según el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, cuando la fecha de cobro coincide con un feriado, sábado o domingo, el sistema traslada automáticamente el pago al siguiente día hábil.
¿Qué pasa con tu pago?
Si tu fecha cae en feriado:
El cobro se reprograma automáticamente
No necesitas hacer trámites
Debes acudir al banco el siguiente día hábil
¿Cuánto es el Bono PEPE?
El beneficio consiste en Bs 150 mensuales, correspondientes a enero, febrero y marzo de 2026, acumulables hasta abril, alcanzando un total de Bs 450.
Requisitos para cobrar
Para acceder al pago solo necesitas:
Presentar tu cédula de identidad vigente
Llevar una fotocopia del documento
Acudir a una entidad financiera autorizada
No es necesario realizar ningún registro adicional.
¿Quiénes reciben el bono?
El Bono PEPE está dirigido a sectores específicos, entre ellos:
Beneficiarias del Bono Juana Azurduy
Personas con discapacidad visual o grave
Madres, padres o tutores de estudiantes de unidades educativas fiscales o de convenio
Para verificar si estás habilitado, puedes comunicarte a:
Línea gratuita: 800 101070
WhatsApp: 771 99342
Plataforma digital de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo
Las autoridades recomiendan acudir únicamente a canales oficiales y evitar intermediarios, recordando que el sistema garantiza el pago sin importar si la fecha original coincide con un día no laborable.
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