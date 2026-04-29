Impactantes imágenes: así rescataron a los heridos tras el vuelco de un bus en Bermejo

Las imágenes del accidente son estremecedoras. Un bus de la empresa AySur Bus terminó volcado a un costado de la carretera, con las llantas hacia arriba y parte de su estructura deformada, tras un siniestro ocurrido en la zona de Naranjo Dulce, en la ruta Tarija–Bermejo.

En medio del caos, equipos de emergencia se abrieron paso entre fierros retorcidos para rescatar a los heridos. Las escenas muestran a rescatistas trabajando a contrarreloj, mientras los pasajeros eran auxiliados en medio del susto y la desesperación.

Rescate entre los restos del bus

Uno de los momentos más críticos quedó registrado cuando una mujer quedó atrapada dentro del vehículo. Bomberos y voluntarios utilizaron herramientas especiales para liberarla, en una intervención que requirió precisión y rapidez.

Finalmente, la víctima fue rescatada con vida, aunque en estado de shock, y recibió atención médica inmediata antes de ser evacuada.

Así fue el dramático rescate dentro del bus volcado en Bermejo. Foto El Chaqueñito.

Así fue el dramático rescate dentro del bus volcado en Bermejo. Foto El Chaqueñito.

Heridos y evacuación

En las imágenes también se observa a los heridos siendo trasladados en ambulancias hacia centros de salud cercanos. Algunos presentaban golpes visibles, mientras otros eran asistidos por personal médico en el lugar.

El operativo movilizó a bomberos, ambulancias, personal de salud y equipos de la Unidad de Gestión de Riesgos, quienes coordinaron la evacuación hacia comunidades cercanas y posteriormente a Bermejo.

Así quedó el bus

El motorizado quedó completamente volcado fuera de la vía, evidenciando la fuerza del impacto. Según el informe preliminar, el accidente habría sido provocado por exceso de velocidad en una curva, sumado al desconocimiento del conductor sobre la ruta.

Así fue el dramático rescate dentro del bus volcado en Bermejo. Foto El Chaqueñito.

Así fue el dramático rescate dentro del bus volcado en Bermejo. Foto El Chaqueñito.

Una ruta de riesgo

Las autoridades recordaron que este tramo es altamente peligroso, especialmente en época de lluvias, cuando la carretera se vuelve resbaladiza.

Las imágenes no solo muestran la magnitud del accidente, sino que también dejan una advertencia clara: conducir con precaución puede marcar la diferencia entre la vida y la tragedia.

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