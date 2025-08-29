Armada Boliviana destruye barcazas y decomisa productos de contrabando en Bermejo

Personal de la Armada Boliviana desarrolló un operativo de lucha contra el contrabando, donde procedió a la destrucción de barcazas artesanales utilizadas para el paso ilegal de mercancías y realizó el decomiso de productos valuados en más de Bs 20.000 en el municipio de Bermejo.

Durante un patrullaje terrestre en el sector de Campo Grande, efectivos de la unidad naval detectaron seis gomones ocultos entre la vegetación, en una zona estratégica identificada como punto de contrabando a la inversa.

“Estas embarcaciones, destinadas a actividades ilícitas en pasos no autorizados, fueron incineradas de forma inmediata por la patrulla móvil”, informó este viernes la institución naval en un comunicado oficial.

Paralelamente, la Capitanía de Puerto Mayor “Bermejo”, realizó un operativo de control en la franja portuaria del sector Las Chalanas, donde incautó de alimentos transportados en yutes.

Los productos incautados incluyen yogurt, frutas y verduras como piña, lechuga, pimentón, vaina, brócoli, arveja y maní, con un valor estimado que supera los Bs 20.000.

