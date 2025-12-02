¿Cómo marcha la nacionalización de Máximo Mamani? Villegas responde

El director técnico de la selección boliviana de fútbol, Óscar Villegas, se refirió al proceso de nacionalización del volante ofensivo de las inferiores del club argentino Vélez Sarsfield, Máximo Mamani, quien podría integrarse a La Verde para el repechaje mundialista del próximo año.

En entrevista con los medios, Villegas indicó que el proceso marcha por buen camino.

“Sé que está muy cerca, sé que está muy pronto a obtener su nacionalización, es lo que me han informado”, afirmó el entrenador.

Bolivia deberá disputar el repechaje del Mundial en marzo de 2026, enfrentando a Surinam el 26 de marzo, y el cuerpo técnico busca preparar al equipo y reforzar todas sus líneas de la mejor manera para este compromiso.

