¿Cuándo llegará Máximo Mamani a su nuevo club en Bolivia? Entérese aquí

El presidente de Always Ready, Andrés Costa, confirmó a la Red Uno de Bolivia que Máximo Mamani, considerado una de las grandes promesas de Vélez Sarsfield de Argentina, se suma al club alteño como refuerzo para la próxima temporada.

“Estamos muy contentos de haber llegado a un acuerdo tanto con Vélez como con el jugador. Ahora esperamos su llegada el 7 de enero para que comience la pretemporada con el equipo”, declaró Costa.

El mediocampista arribará a préstamo con el objetivo de fortalecer al plantel en la Copa Libertadores. “Máximo Mamani llega con la intención de hacer una buena Copa Libertadores y seguir creciendo. Conocemos la calidad de futbolista que es y estamos muy conformes”, agregó el presidente del club.

Mamani estará toda la temporada en Always Ready. Actualmente en proceso de naturalización para poder representar a Bolivia, el futbolista se convierte en uno de los refuerzos más destacados de la Banda Roja del Alto y genera gran expectativa entre los hinchas.

