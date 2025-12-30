TEMAS DE HOY:
Del Castillo Reo acusado de violación fugó

29ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

¿Cuándo llegará Máximo Mamani a su nuevo club en Bolivia? Entérese aquí

El mediocampista ofensivo llegará en condición de préstamo desde Vélez Sarsfield.

Martin Suarez Vargas

30/12/2025 11:08

Máximo Mamani, cuando jugaba en las inferiores de Vélez Sarsfield de Argentina. Foto: Redes sociales.
Bolivia.

Escuchar esta nota

El presidente de Always Ready, Andrés Costa, confirmó a la Red Uno de Bolivia que Máximo Mamani, considerado una de las grandes promesas de Vélez Sarsfield de Argentina, se suma al club alteño como refuerzo para la próxima temporada.

“Estamos muy contentos de haber llegado a un acuerdo tanto con Vélez como con el jugador. Ahora esperamos su llegada el 7 de enero para que comience la pretemporada con el equipo”, declaró Costa.

El mediocampista arribará a préstamo con el objetivo de fortalecer al plantel en la Copa Libertadores. “Máximo Mamani llega con la intención de hacer una buena Copa Libertadores y seguir creciendo. Conocemos la calidad de futbolista que es y estamos muy conformes”, agregó el presidente del club.

Mamani estará toda la temporada en Always Ready. Actualmente en proceso de naturalización para poder representar a Bolivia, el futbolista se convierte en uno de los refuerzos más destacados de la Banda Roja del Alto y genera gran expectativa entre los hinchas.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD