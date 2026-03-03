Dos extranjeros quedaron aprehendidos en Santa Cruz: portaban armas y sustancias controladas

Un operativo policial ejecutado la noche del lunes en la zona de Equipetrol, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, dejó como resultado la aprehensión de dos ciudadanos brasileños, además del secuestro de armas de fuego y sustancias controladas.

La intervención se realizó con apoyo de Interpol, luego de que los extranjeros fueran interceptados en una de las calles de la capital cruceña. Posteriormente, fueron conducidos hasta el hotel donde se encontraban hospedados, lugar en el que se llevó adelante la requisa.

Alrededor de las 20:30, efectivos policiales ingresaron a las habitaciones y encontraron armas de fuego, que fueron secuestradas como parte de la investigación, así como sustancias prohibidas cuyo tipo y cantidad aún no fueron detallados oficialmente.

Tras el hallazgo, ambos ciudadanos fueron trasladados a dependencias policiales, donde permanecen en calidad de aprehendidos mientras se verifica su situación migratoria y posibles antecedentes internacionales.

El trabajo de verificación es coordinado con Interpol, instancia que determinará si los implicados cuentan con denuncias o procesos pendientes en Brasil u otros países de la región. En función de los resultados, se definirá si serán procesados en el país, permanecerán detenidos o serán deportados a su nación de origen.

Se prevé que en las próximas horas las autoridades brinden un informe ampliado sobre la situación legal de los aprehendidos y los elementos incautados durante el operativo.

Mira la programación en Red Uno Play