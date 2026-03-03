Centros de salud en La Paz se quedan sin vacunas contra la influenza y esperan reposición

El sistema público de salud en La Paz se encuentra sin vacunas contra la influenza, luego de que se agotaran las últimas dosis distribuidas en centros y redes municipales. La reposición depende de un nuevo lote que debe ser enviado por el Ministerio de Salud.

Desde la Red de Auxilio 167 confirmaron que actualmente no cuentan con vacunas disponibles.

“En este caso no nos ha llegado aún el lote, estamos a la espera de que nos lleguen todas las vacunas correspondientes. Hemos agotado completamente las vacunas. La población ha actuado de la manera correcta, han venido y se han vacunado”, informó la doctora Gabriela Torrico.

La profesional explicó que las dosis anteriores fueron aplicadas en su totalidad debido a la alta demanda ciudadana.

No existe una fecha confirmada para la llegada del nuevo envío.

La falta de vacunas no afecta solo a un centro específico, sino que se replica en distintos establecimientos del sistema público. En algunos hospitales municipales aún habría dosis limitadas destinadas a adultos mayores y personas con enfermedades de base, aunque el stock sería reducido.

Torrico aseguró que la situación preocupa debido al cambio de estación y al incremento de enfermedades respiratorias propias del otoño e invierno, como influenza y resfríos.

Incluso, en el Hospital de Clínicas ya se han reportado algunos casos de COVID-19, lo que refuerza la necesidad de inmunización oportuna en la población más vulnerable.

Mira la programación en Red Uno Play