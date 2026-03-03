Sube a 24 la cifra de muertos tras la caída del Hércules en El Alto

La Policía confirmó el nuevo balance tras encontrar otro motorizado bajo la aeronave. La JIAA investigará las causas del siniestro.
03/03/2026 6:38
Escuchar esta nota
El número de víctimas fatales por el accidente de un avión militar de carga de dinero registrado el pasado viernes en Bolivia aumentó a 24, informó este lunes el comandante regional de la Policía, Heriberto Valencia, tras el hallazgo de otro vehículo debajo de la aeronave siniestrada.
Hasta el fin de semana se habían contabilizado 22 fallecidos, pero en las últimas horas se encontró un automóvil más bajo la estructura del avión, lo que elevó el saldo de muertos.
Debido a que la aeronave transportaba una importante suma de dinero destinada al Banco Central de Bolivia, numerosos billetes quedaron esparcidos en las inmediaciones del aeropuerto, varias personas intentaron recoger el dinero, lo que obligó a la intervención de bomberos y la policía para dispersar a la multitud y asegurar la zona.
Por su parte, el ministro de Defensa, Marcelo Salinas, indicó que se realizarán investigaciones para esclarecer las causas del accidente del avión C-130.
El ministro añadió que, de forma paralela, se llevarán adelante otras dos indagaciones adicionales, una a cargo del fabricante de la aeronave y otra por parte de la compañía de seguros, con el fin de despejar cualquier duda sobre la transparencia del proceso.
Asimismo, Salinas afirmó que el seguro del avión accidentado cubre daños a terceros, en referencia a la asistencia que se brindará a los familiares de las personas fallecidas, a los heridos y a quienes vieron sus vehículos afectados por el siniestro.
Mira la programación en Red Uno Play
06:00
09:25
09:30
12:00
12:25
14:00
06:00
09:25
09:30
12:00
12:25
14:00