¡Atención! Este es el número para reportar daños en vehículos por fallas en la gasolina

Ante la continuidad de reportes de fallas mecánicas asociadas al uso de combustible desestabilizado, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunció la puesta en marcha del Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC). Esta plataforma permitirá a los propietarios de vehículos afectados gestionar de manera oficial la evaluación y posterior compensación de daños.

Para facilitar el contacto y la orientación de los usuarios, la estatal petrolera habilitó dos canales de atención directa que entrarán en funcionamiento este martes 3 de marzo:

Reportes vía WhatsApp: 72150600 (Plataforma digital para reportes de daños).

Consultas telefónicas: 50850088 (Centro de Atención al Usuario).

Cronograma de registro según terminación de placa

Para garantizar un proceso ordenado y transparente, el registro de los vehículos se realizará de forma escalonada de acuerdo al último dígito de la placa:

Placas con terminación del 1 al 5: Podrán registrarse desde el martes 3 hasta el domingo 8 de marzo.

Placas con terminación del 6 al 0: Podrán registrarse desde el lunes 9 hasta el domingo 15 de marzo.

Rezagados (todas las placas): Se habilitará un periodo especial del 16 al 31 de marzo.

Requisitos y niveles de compensación

YPFB informó que el sistema cruzará datos oficiales con el B-SISA, RUAT, SEGIP y SOAT para validar cada caso. Los interesados deberán contar con los siguientes requisitos para acceder a la compensación:

Documento de identidad y RUAT. SOAT vigente y número de celular de contacto. Datos de cuenta bancaria y entidad financiera para el depósito. Detalle de daños: Facturas, recibos de reparación, fotografías e informes técnicos. Declaración jurada y finiquito de liquidación.

"El SREC permite acelerar la compensación y brindar transparencia. Los daños serán evaluados por peritos técnicos y clasificados como leves, medios o graves", señala el comunicado de YPFB.

En el caso de los daños leves, el proceso será ágil mediante pago directo tras la firma del finiquito digital. Por el contrario, los casos catalogados como medios o graves estarán sujetos a una evaluación técnica adicional para definir el monto final de la reparación.

