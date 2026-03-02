Conoce el cronograma de registro según placa para reportar daños por gasolina

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) pondrá en marcha el Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC) para atender reportes de daños en vehículos asociados a gasolina desestabilizada. Para garantizar un proceso ordenado, la estatal petrolera estableció un cronograma de registro obligatorio basado en la terminación de las placas de circulación.

Cronograma oficial de atención

El registro se llevará a cabo durante el mes de marzo bajo el siguiente orden:

Placas que terminan en dígitos del 1 al 5: El registro estará habilitado desde este martes 3 hasta el domingo 8 de marzo .

Placas que terminan en dígitos del 6 al 0: El periodo de reporte será del lunes 9 al domingo 15 de marzo .

Rezagados (todas las placas): Quienes no logren registrarse en su fecha correspondiente podrán hacerlo del 16 al 31 de marzo.

Canales de atención habilitados

Para iniciar el trámite, los usuarios tienen a su disposición dos vías digitales y telefónicas:

WhatsApp para reportes: 72150600 (Habilitado para la recepción de casos). Centro de Atención al Usuario: 50850088 (Línea telefónica para orientación durante el proceso).

Requisitos y validación de datos

El sistema SREC cruzará información en tiempo real con las bases de datos del B-SISA, RUAT, SEGIP y SOAT. Para completar el registro, los afectados deben contar con los siguientes requisitos:

Cédula de Identidad y RUAT.

SOAT vigente y número de celular.

Datos de cuenta bancaria y nombre del banco.

Detalle de daños: Facturas, recibos de gastos, informes técnicos y fotografías.

Firma de declaración jurada y finiquito de liquidación.

Evaluación de daños y compensación

Según informó YPFB, un equipo de peritos técnicos evaluará cada caso para clasificar los daños en tres niveles: leve, medio o grave.

Los daños catalogados como leves tendrán una resolución ágil mediante pago directo una vez presentado el finiquito digital. En cambio, los reportes de daños medios o graves se someterán a una evaluación técnica adicional antes de proceder con la compensación correspondiente, garantizando así el rigor técnico y la transparencia del proceso.

