Los Yungas: 210 vehículos se dañaron por la calidad de la gasolina

La semana pasada los transportistas denunciaron que se estaba comercializando gasolina de mala calidad que afectó el funcionamiento de los vehículos. El ejecutivo de la Federación de Transporte a Yungas, Freddy Avirari, informó en Que No Me Pierda (QNMP) que alrededor de 210 movilidades que brindan servicio de transporte público al sector de Los Yungas se vieron afectadas por la mala calidad de la gasolina.

Se espera que se ponga en vigencia lo antes posible el seguro ofrecido por YPFB para resarcir los daños a los vehículos.

“Muy preocupados, tenemos 210 movilidades que se han arruinado en todo el sector de los Yungas, entre el norte y el sur; estamos esperando la pronta atención del gobierno sobre el resarcimiento que hemos pedido. Hay muchos motores que no sirven; hay que hacer el cambio total del motor. Esperamos que el gobierno responda muy pronto”, sostuvo Avirari.

Según Avirari, varios de los sindicalizados pidieron préstamos a los bancos para poder reparar los motores de su herramienta de trabajo. Incluso vehículos ya reparados nuevamente están presentando fallas en los motores.

La solicitud del sector de transporte de Yungas solicita la reposición completa de los motores que fueron reparados. El sector anuncia que, de no ser atendidos en la siguiente semana, no descartan realizar medidas de presión para que sean atendidos por el gobierno.

