Intervienen juzgado de Pailón y hallan 62 amparos ilegales contra la Aduana Nacional

El Consejo de la Magistratura realizó este miércoles una intervención en la casa judicial del municipio de Pailón tras recibir denuncias sobre una serie de presuntas irregularidades y posibles hechos de corrupción que involucrarían a una jueza de esa jurisdicción.

La medida fue ejecutada luego de varias denuncias presentadas por la Aduana Nacional, institución que alertó que en ese juzgado se estaban emitiendo resoluciones para la devolución de mercadería incautada a sus propietarios, a través de acciones de amparo constitucional.

Durante la intervención, autoridades de la Magistratura identificaron 62 amparos constitucionales emitidos en contra de la Aduana Nacional, los cuales serían presuntamente ilegales. Según la información preliminar, este juzgado no tendría competencia jurisdiccional para conocer ni resolver este tipo de acciones legales en los casos observados.

El Consejo de la Magistratura investiga ahora si existieron actuaciones irregulares en la tramitación de estos recursos judiciales y si se vulneraron normas procesales al emitir fallos fuera de su ámbito legal de competencia.

Las pesquisas también buscan establecer posibles responsabilidades disciplinarias y determinar si las decisiones judiciales derivaron en la liberación indebida de mercadería decomisada, un hecho que podría afectar los controles aduaneros y la lucha contra el contrabando.

Hasta el momento, no se ha hecho público un pronunciamiento de la autoridad judicial señalada. Se espera que en las próximas horas el Consejo de la Magistratura brinde un informe oficial ampliando detalles y las acciones que se asumirán.

La investigación continúa en desarrollo.

