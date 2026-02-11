Revelan causa de muerte de Elsa: su cuerpo fue hallado oculto bajo una cama en Laja, La Paz

La causa de muerte de Elsa M.CH. fue confirmada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF). La mujer, de 33 años, fue estrangulada y su cuerpo fue hallado por su padre, oculto bajo una cama en su vivienda del municipio de Laja, departamento de La Paz.

El principal sospechoso, su pareja Jhonny T.P. (38), fue capturado en Tupiza, Potosí, cuando intentaba huir acompañado de otra mujer. Según el Ministerio Público, el feminicidio se habría cometido con la intención de que el agresor comenzara una nueva vida con otra persona.

“Esta persona ya tenía otra pareja. Eso lo llevó a tomar la decisión de quitarle la vida a Elsa”, explicó el fiscal de Delitos Contra la Vida, Frank Vásquez.

Confesión al padre y silencio que lo protegió

Tras cometer el crimen, Jhonny T.P. confesó el asesinato a su padre, quien no informó a las autoridades. Esta omisión permitió que el autor escapara durante varios días. Por ese motivo, el progenitor también fue aprehendido y ahora enfrenta una investigación por omisión de denuncia.

Autopsia y causa de muerte

El IDIF ratificó que Elsa murió por asfixia mecánica. El informe detalló:

Causa de muerte: Anoxia encefálica y compresión cervical externa

Diagnóstico: Estrangulamiento

El hallazgo del cuerpo ocurrió alrededor de la 1:00 de la madrugada del martes. Fue el padre de la víctima quien lo descubrió y notificó a la Policía.

Jhonny T.P. será trasladado a Laja para su audiencia y posterior imputación formal por feminicidio, delito que en Bolivia tiene una pena de 30 años de prisión sin derecho a indulto.

Con este caso, el país suma ocho feminicidios en lo que va del año.

