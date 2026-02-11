Caso sparring: Fiscalía verificó gimnasio y analiza posibles contradicciones de imputados

Las investigaciones avanzan en el caso del menor de 15 años que permanece en terapia intensiva tras participar en una sesión de sparring con personas que le doblaban la edad, en un gimnasio de la ciudad de Santa Cruz.

Este martes, el Ministerio Público llevó adelante una inspección ocular en el establecimiento donde se registraron los hechos, con el objetivo de recabar mayores elementos que permitan esclarecer lo ocurrido y establecer posibles responsabilidades.

El fiscal asignado al caso, Carlos Alberto Hurtado, informó que durante el procedimiento se verificaron las condiciones del gimnasio y si este cumplía con los requisitos exigidos para la práctica del boxeo.

“Se evidenciaron algunos elementos de convicción dentro del gimnasio, como verificar si cumplía con los requisitos para practicar este deporte. Además, hicimos la verificación del lugar donde sucedieron los hechos. Ese es el trabajo que se realizó hoy. Participaron todos los imputados, incluyendo al padre de la víctima”, declaró la autoridad.

Durante la inspección también se tomaron muestras fotográficas y se recolectaron indicios materiales, entre ellos una mancha que, según las primeras observaciones, correspondería al lugar donde el adolescente habría vomitado tras el enfrentamiento.

“Se busca tener la verdad histórica de cómo sucedió este hecho”, añadió Hurtado.

Asimismo, el fiscal anunció que se analizarán posibles contradicciones en las declaraciones informativas brindadas por los imputados, como parte del proceso investigativo que continúa en desarrollo.

El caso ha generado preocupación en la población, mientras el menor permanece bajo atención médica especializada y las autoridades avanzan en la recolección de pruebas para determinar responsabilidades.

