¿Tienes un familiar con chikungunya en casa? Esto debes hacer

Si usted tiene un paciente con chikungunya en casa, el uso de repelentes y mosquiteros es fundamental para evitar que el mosquito transmita la enfermedad a otros familiares. Según el Dr. Roberto Torrez, la destrucción de criaderos en el hogar es el pilar principal, seguida de una fumigación coordinada para eliminar el vector.

La atención médica profesional es la única vía segura, por lo que se debe acudir de inmediato a un centro de salud para evitar complicaciones futuras. El especialista advirtió que la automedicación está contraindicada, pues solo retrasa la atención necesaria y los pacientes pueden llegar al hospital en estado crítico.

“Lo único que hacen es alargar el tiempo de la atención médica y pueden llegar ya al hospital complicados”, puntualizó el epidemiólogo sobre el riesgo de usar fármacos sin receta.

Esta alerta surge mientras el Hospital de Niños atiende a un recién nacido de menos de un mes de vida que lucha contra la enfermedad.

El menor permanece en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) bajo una conducta médica expectante debido a la gravedad de la chikungunya congénita.

“Estamos esperando a que el cuerpo reaccione a la enfermedad que está cursando; es un cuadro complicado”, informó el Dr. Torrez respecto a la evolución lenta del paciente.

Todo el equipo médico realiza un seguimiento exhaustivo con la medicación requerida, esperando que el cuadro del neonato muestre una mejoría favorable en los próximos días. La situación de este paciente crítico refuerza la necesidad de limpiar los barrios y mantener la vigilancia epidemiológica en cada vivienda del departamento.

