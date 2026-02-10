Fiscalía pide 90 días de detención preventiva para Jhonny Fernández por el caso Mutualista

El fiscal asignado al caso Mutualista, Daniel Ortuño, informó que el Ministerio Público solicitó la detención preventiva por 90 días del alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, quien este martes enfrenta su audiencia cautelar por este proceso.

Ortuño explicó que la audiencia fue declarada en cuarto intermedio de 20 minutos, a solicitud de la autoridad jurisdiccional, con el objetivo de evaluar los antecedentes investigativos contenidos en el cuaderno de investigación. Concluida esa revisión, la audiencia será reinstalada para emitir la resolución en base a los elementos documentales.

La audiencia del burgomaestre cruceño se reinstaló pasadas las 13:45 en el Palacio de Justicia.

El fiscal señaló que Fernández es investigado por el incumplimiento de una sentencia constitucional que ordena al Gobierno municipal emitir un plano de uso de suelo y un certificado catastral respecto a predios ubicados en la zona de Mutualista.

“A la fecha se ha incumplido esa disposición constitucional y por eso se ha presentado una imputación contra Jhonny Fernández. El Ministerio Público ha solicitado la detención preventiva por 90 días. La autoridad jurisdiccional valorará los fundamentos expuestos y los elementos presentados”, indicó Ortuño.

La Fiscalía Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción presentó a finales de octubre una imputación formal contra el alcalde por la presunta comisión del delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad, previsto en el artículo 179 del Código Penal.

