Jhonny Fernández solicita la renuncia de su gabinete para evaluar rendimientos

El vocero de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, Bernardo Montenegro, informó este jueves que el alcalde Jhonny Fernández solicitó la renuncia de todos los miembros de su gabinete, como parte de una evaluación interna de rendimientos con miras a cumplir el Programa Operativo Anual (POA) 2025–2026.

“Se ha pedido a todos los subalcaldes, secretarios y directores que pongan sus cargos a disposición, con el objetivo de hacer evaluaciones periódicas de rendimiento y reencaminar lo que resta de la gestión”, explicó Montenegro.

El vocero aclaró que este tipo de solicitudes no son inusuales y ya se han hecho en gestiones anteriores como parte de la reorganización administrativa.

Por su parte, el concejal Juan Carlos Medrano afirmó que el pedido de renuncia se produce después de que el alcalde recibiera varias cartas de dimisión de manera voluntaria por parte de su equipo.

“Quieren dejar el cargo porque saben que no les queda mucho tiempo. Se les va a levantar la protección y la justicia les va a caer. Probablemente quieren alejarse de la Alcaldía antes de que intervenga la justicia”, declaró Medrano.

