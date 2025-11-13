Hallan el cuerpo sin vida de un hombre con un disparo en la cabeza en Santa Cruz

La mañana de este jueves, vecinos de la zona de Barrio Lindo del kilómetro 14 de la doble vía a La Guardia, reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en un lote baldío de la zona oeste de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Según los testigos, la víctima presentaba signos de violencia y estaba con el torso desnudo. Además, se encontraba con un disparo en la cabeza y sostenía un arma de fuego en una de sus manos. A pesar de la gravedad del hecho, los vecinos aseguraron no haber escuchado ningún disparo que alertara sobre el incidente.

Imágenes captadas por testigos muestran cómo varias personas se acercan al cuerpo tras el hallazgo. Ante la situación, se dio aviso de inmediato a la Policía, que llegó al lugar para realizar el levantamiento legal del cadáver y asegurar la escena para la investigación correspondiente.

Se aguarda un informe oficial en las próximas horas por parte de las autoridades correspondientes para esclarecer la identidad de la víctima y determinar las causas exactas del deceso.

