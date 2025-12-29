Estudiantes de Unifranz promueve estrategias alimentarias contra la malnutrición infantil en Laja

Estudiantes de la carrera de Medicina de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz) desarrollaron un estudio en la Unidad Educativa Mejillones, ubicada en la comunidad de Caicoma, municipio de Laja, en el departamento de La Paz, con el objetivo de comprender y enfrentar una problemática que afecta a la niñez: la coexistencia de desnutrición y sobrepeso infantil asociada a hábitos alimentarios poco saludables.

“Queríamos evaluar el estado nutricional de los estudiantes viendo su consumo de alimentos y su actividad física”, explica Luis Fernando Hilaquita, uno de los estudiantes de Medicina de la Unifranz que participó en el proyecto.

La investigación analizó la alimentación, el estado nutricional y la actividad física de 14 escolares, lo que permitió generar un diagnóstico preciso y, a partir de ello, implementar acciones concretas orientadas a mejorar su calidad de vida.

El estudio evidenció que, a pesar de tratarse de una comunidad agrícola, la dieta de los niños estaba centrada principalmente en carbohidratos simples y productos procesados, con una baja incorporación de frutas, verduras y proteínas. Esta situación derivó en lo que los investigadores identificaron como una “doble carga de malnutrición”, es decir, la presencia simultánea de déficit nutricional y exceso de peso en la población infantil.

El equipo de trabajo estuvo conformado por Ledy Álvarez Ticona, Milagros Luciana Condori Calizaya, Luis Ángel Kimy Carranza Trejo, Luis Fernando Hilaquita Colque, Gilber Gustavo Huaynacho Ventura, Valeria Dayane Ligue Yucra, Anyela Xiomara Manrique Charaga, Erika Pérez Conde, Edrian Paul Ramírez Escobar, Luis Fernando Salguero Rivas y Aylin Sheyla Valle Corrales, todos estudiantes del sexto semestre de Medicina.

La investigación se desarrolló bajo la supervisión de Miriam Doritza Bautista Callisaya, docente de esta Casa de Estudios Superiores, y permitió realizar el diagnóstico nutricional, la intervención educativa y la reactivación del biohuerto escolar en Caicoma.

Los resultados mostraron que el 14,3% de los niños presentaba talla baja, mientras que el 100% de los casos de sobrepeso se concentraba en el grupo sedentario. Asimismo, las mediciones revelaron un consumo irregular de verduras, frutas y lácteos, frente a un uso frecuente de alimentos ultraprocesados, lo que reforzó la necesidad de intervenir tanto en la alimentación como en la actividad física.

Ante este panorama, los estudiantes impulsaron una intervención educativa basada en la promoción de hábitos saludables y el rescate de alimentos tradicionales del altiplano. Valeria Ligue explicó que una de las principales estrategias fue el trabajo con cereales andinos. “Hemos hecho talleres basados en cereales andinos como la cañahua y la quinoa. Los padres, los niños y las autoridades han aprendido recetas y participaron en una feria gastronómica”, explica.

Uno de los logros más valorados por la comunidad fue la reactivación del biohuerto escolar, que permanecía inactivo desde hace cuatro años. “Con ayuda de un agrónomo lo rehabilitamos para que las familias puedan cosechar verduras y mejorar su alimentación diaria”, relató Ligue. Esta acción cobró especial relevancia debido a las dificultades de transporte hacia Caicoma, que limitan el acceso a productos frescos y nutritivos.

El proyecto también incluyó talleres de lavado de manos y charlas coordinadas con una nutricionista, fortaleciendo la educación alimentaria de los niños y sus familias. A lo largo de cuatro visitas, los estudiantes lograron generar un vínculo cercano con la comunidad, promoviendo una participación activa en cada una de las actividades.

Los hallazgos reflejaron una problemática estructural en la zona. “Encontramos desnutrición y obesidad al mismo tiempo. Por eso era fundamental trabajar tanto la alimentación como la actividad física”, destacó Hilaquita, subrayando la importancia de mantener programas continuos en la región. Los datos mostraron que los estudiantes físicamente activos presentaban índices normales de IMC (Índice de Masa Corporal), mientras que los más sedentarios concentraban los niveles más altos de sobrepeso.

Finalmente, Ligue resaltó el potencial de esta experiencia para futuras intervenciones. “Podría ser el inicio de un gran proyecto para ayudar a más comunidades y comparar resultados”, afirmó, destacando la apertura de los habitantes de Caicoma y el interés de las autoridades locales.

Este trabajo se enmarca en los Proyectos Integradores de Unifranz, como iniciativas académicas que permiten a los estudiantes enfrentar problemáticas reales de la sociedad y aplicar sus conocimientos en contextos concretos. Gracias a esta experiencia, el equipo no solo dejó capacidades instaladas en la comunidad de Caicoma, sino que también generó evidencia valiosa para futuras estrategias de nutrición escolar en zonas rurales del país.

