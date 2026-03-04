TEMAS DE HOY:
Feminicidio La Paz Pastor peruano

28ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

Ferreira ve en el 50-50 una compensación ante la caída de la renta petrolera

El analista considera que la nueva redistribución permitirá compensar la caída de la renta petrolera y reactivar proyectos que quedaron paralizados por falta de recursos.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

03/03/2026 20:48

Reymi Ferreira, analista
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El analista político Reymi Ferreira calificó como “un paso interesante e importante” la propuesta de redistribución 50-50 de los recursos, al considerar que permitirá mejorar los ingresos de la Gobernación en un contexto marcado por la caída de la renta petrolera.

Ferreira sostuvo que, aunque se trata de un primer paso, el impacto será significativo. “Creo que va a significar un incremento importante en los ingresos de la Gobernación”, afirmó, al explicar que el 11% que se percibía anteriormente resultaba insuficiente para cubrir las necesidades y proyectos en curso.

El analista recordó que la disminución de la renta petrolera ha golpeado las finanzas departamentales, generando la paralización o ralentización de varios proyectos por falta de recursos. En ese sentido, señaló que la nueva redistribución permitirá compensar, al menos en parte, ese declive económico.

Asimismo, destacó la importancia de pensar en el mediano y largo plazo. Ferreira expresó su esperanza de que la producción gasífera y petrolera del país logre recuperarse en el futuro. “Yo creo que no va a quedar siempre en caída la producción. En algún momento va a recuperarse y eso significará ingresos mucho más importantes que los actuales”, manifestó.

Finalmente, subrayó que, aunque los recursos actuales no sean elevados, la nueva fórmula de distribución ayudará a reimpulsar proyectos que hoy están detenidos y dará mayor margen de maniobra a la administración departamental.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

Amores que engañan

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

Amores que engañan

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD