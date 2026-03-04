Ferreira ve en el 50-50 una compensación ante la caída de la renta petrolera

El analista político Reymi Ferreira calificó como “un paso interesante e importante” la propuesta de redistribución 50-50 de los recursos, al considerar que permitirá mejorar los ingresos de la Gobernación en un contexto marcado por la caída de la renta petrolera.

Ferreira sostuvo que, aunque se trata de un primer paso, el impacto será significativo. “Creo que va a significar un incremento importante en los ingresos de la Gobernación”, afirmó, al explicar que el 11% que se percibía anteriormente resultaba insuficiente para cubrir las necesidades y proyectos en curso.

El analista recordó que la disminución de la renta petrolera ha golpeado las finanzas departamentales, generando la paralización o ralentización de varios proyectos por falta de recursos. En ese sentido, señaló que la nueva redistribución permitirá compensar, al menos en parte, ese declive económico.

Asimismo, destacó la importancia de pensar en el mediano y largo plazo. Ferreira expresó su esperanza de que la producción gasífera y petrolera del país logre recuperarse en el futuro. “Yo creo que no va a quedar siempre en caída la producción. En algún momento va a recuperarse y eso significará ingresos mucho más importantes que los actuales”, manifestó.

Finalmente, subrayó que, aunque los recursos actuales no sean elevados, la nueva fórmula de distribución ayudará a reimpulsar proyectos que hoy están detenidos y dará mayor margen de maniobra a la administración departamental.

