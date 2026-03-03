Así cierra el dólar en el mercado paralelo este martes 3 de marzo en Bolivia

La cotización de la divisa estadounidense en el mercado informal boliviano mostró una tendencia ascendente durante toda la jornada, superando la barrera de los Bs 9.10 en las principales plataformas de monitoreo.

El portal especializado dolarboliviahoy.com registró un incremento constante desde las primeras horas del día. Inició la jornada a las 6:00 a.m. con una cotización de Bs 9.07 para la compra y Bs 9.03 para la venta. Al mediodía, las cifras subieron a Bs 9.11 para la compra y Bs 9.08 para la venta. Finalmente, al cierre de la tarde, la moneda se situó en Bs 9.16 para la compra y Bs 9.15 para la venta.

La plataforma bolivianblue.net, que realiza actualizaciones en tiempo real, también reflejó esta tendencia al alza. Comenzó el día marcando Bs 9.06 para la compra y Bs 9.04 para la venta. Hacia el mediodía, los valores se ajustaron a Bs 9.11 para la compra y Bs 9.07 para la venta. Al finalizar la jornada, el portal ubicó la divisa en Bs 9.18 para la compra y Bs 9.15 para la venta.

Mira la programación en Red Uno Play