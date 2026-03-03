El Alto registra 12 casos de abandono infantil en lo que va del año

La Defensoría de la Niñez de la Alcaldía de El Alto reportó que entre enero y la fecha se registraron 12 casos de abandono de niños y adolescentes en el municipio.

El director de la institución, Cristian Chipana, informó que actualmente 20 menores se encuentran bajo resguardo en el albergue municipal transitorio 24 horas, luego de que se activaran los protocolos de protección por vulneración de derechos.

Según explicó, en todos los casos la Defensoría intervino de manera técnica y profesional para restablecer las garantías de los menores afectados.

Una de las principales causas identificadas es el factor económico. No obstante, también se evidencian situaciones vinculadas al consumo de bebidas alcohólicas, consumo de sustancias y la falta de responsabilidad de los progenitores en el ejercicio del cuidado y protección.

“En nuestro albergue transitorio 24 horas tenemos al momento 20 niños que se encuentran sin el cuidado y protección de sus padres”, señaló Chipana.

Caso alarmante

Entre los casos recientes, destacó el rescate de cuatro niños en el Distrito 3, quienes habrían permanecido tres días sin alimentos debido al consumo de alcohol por parte de su madre. Los menores fueron trasladados de inmediato al albergue municipal, donde reciben atención integral.

Desde la Defensoría reiteraron que el abandono constituye una grave vulneración de derechos y exhortaron a la población a recurrir a las instancias de apoyo social antes de que las situaciones lleguen a extremos.

