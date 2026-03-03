TEMAS DE HOY:
Policial

El Alto: Naabol denuncia sobrevuelo ilegal de drones

La entidad alertó que estas prácticas ponen en riesgo la seguridad operacional y advirtió sobre sanciones administrativas y penales.

Juan Marcelo Gonzáles

02/03/2026 22:58

Foto: Dron en vuelo Referencial DJI
La Paz

Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) emitió un comunicado denunciando el sobrevuelo no autorizado de drones en la zona del reciente accidente aéreo ocurrido en la ciudad de El Alto.

Según la entidad, se detectaron drones operando en el área del accidente, imágenes que incluso fueron difundidas en redes sociales. Naabol alertó que estas acciones invaden de manera riesgosa las trayectorias de aproximación y aterrizaje de aeronaves, generando un peligro inminente de colisión tanto para otras aeronaves como para el personal que trabaja en tierra.

La institución recordó que el uso de drones está regulado por el Boletín Reglamentario N° DGAC 107/2020, el cual establece que toda operación de estos dispositivos requiere autorizaciones específicas otorgadas por la autoridad aeronáutica civil.

“El uso no autorizado vulnera gravemente la seguridad operacional”, señala el comunicado, advirtiendo que quienes incumplan la normativa pueden enfrentar sanciones administrativas y penales conforme a la legislación vigente.

Naabol instó a la ciudadanía, instituciones y operadores de drones a cesar de inmediato para garantizar la seguridad aérea.

