Fiscalía investiga hallazgo de cadáver con signos de tortura y quemaduras en Sipe Sipe

Un macabro hallazgo conmocionó a la zona de Sipe Sipe. El Ministerio Público confirmó el inicio de una investigación de oficio por el delito de asesinato, tras el descubrimiento de un cadáver masculino con severas quemaduras y signos de violencia extrema a un costado de la carretera que conecta Cochabamba con el occidente del país.

El hallazgo en el kilómetro 51

La alerta fue dada inicialmente el pasado 28 de febrero por un conductor de camión que transitaba por la zona y divisó lo que parecía ser un cuerpo humano. Tras recibir el reporte, efectivos policiales y el fiscal asignado al caso, Marcelo Villarroel, realizaron un rastrillaje exhaustivo en el área, logrando localizar el cadáver el domingo 1 de marzo.

El cuerpo se encontraba aproximadamente a 20 metros de la capa asfáltica, oculto entre arbustos y parcialmente cubierto con los restos de una frazada quemada.

Informe pericial: Muerte por traumatismo

El Fiscal Departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina Ríos, informó que la víctima —aún no identificada— tiene una edad estimada de entre 25 y 30 años. Según los datos preliminares, el joven presentaba quemaduras generalizadas en el cuerpo y múltiples heridas contusas tanto en el rostro como en la cabeza.

La autopsia realizada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) reveló detalles determinantes sobre la violencia del ataque:

Causa de muerte: Traumatismo cráneo-encefálico cerrado.

Lesiones internas: Hematoma subdural y lesión de centros nerviosos superiores.

Signos de violencia: Múltiples golpes y quemaduras en distintas partes del cuerpo.

Acciones investigativas

"El Ministerio Público, en coordinación con la Policía Boliviana y el equipo multidisciplinario del IDIF, ha desplegado todos los actos investigativos necesarios para identificar a la víctima y dar con el o los autores del hecho", señaló Tejerina.

Actualmente, las autoridades trabajan en el cotejo de huellas dactilares y reportes de personas desaparecidas para establecer la identidad del fallecido. Por la saña observada en el lugar del crimen, no se descarta que el cuerpo haya sido trasladado hasta ese punto tras haber sido victimado en otro sector.

Fiscalía investiga hallazgo de cadáver con signos de tortura y quemaduras en Sipe Sipe. Foto: Fiscalía.

