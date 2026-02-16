Tenía los pies y manos amarrados: Reportan el asesinato de un profesor en Beni

La Policía Boliviana reportó el asesinato de un profesor en el departamento de Beni. El cuerpo sin vida de la víctima fue encontrado en la propiedad Los Amigos, ubicada en una zona rural de la región.

De acuerdo con el informe preliminar, el cadáver fue hallado con la boca cubierta por cinta adhesiva, además de los pies y las manos atadas. La escena generó preocupación entre los habitantes de la zona, quienes manifestaron que este es un hecho sin precedentes en la comunidad, según informó la agencia ABI.

Las autoridades competentes iniciaron una investigación y solicitaron la presencia de personal de la División de Homicidios, un médico forense y un fiscal de la ciudad de Trinidad para realizar las pericias pertinentes y determinar las causas exactas de la muerte.

A través de pronunciamientos y comunicados, los vecinos pidieron a las autoridades dar con los responsables de este crimen.

Mira la programación en Red Uno Play