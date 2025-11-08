TEMAS DE HOY:
Asesinato dinero ilegal Abuso sexual a menor

19ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Juez de Villa Tunari es asesinado por sujetos en moto frente a su hijo

El presidente del TSJ, Romer Saucedo, expresó su consternación y solidaridad con la familia de la víctima. A través de sus redes sociales, Saucedo señaló: “Cobardemente acaban de quitarle la vida a un Juez de Villa Tunari, mientras acompañaba a su hijo en Cochabamba”.

Red Uno de Bolivia

08/11/2025 9:49

Juez de Villa Tunari es asesinado por sujetos en moto frente a su hijo. FOTO: Captura BTV.
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Wilber Marcial Cruz Aranibar, Juez de Sentencia de Villa Tunari, fue asesinado anoche en un ataque perpetrado en plena vía pública mientras acompañaba a su hijo en la ciudad de Cochabamba.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 23:30 en la intersección de la Avenida D’orbigni y la calle Diego de Almagro, cuando dos sujetos en motocicleta interceptaron el vehículo de la víctima y le dispararon en tres ocasiones. Cruz Aranibar falleció en el lugar; su hijo presenció el ataque, pero resultó ileso. Los sicarios huyeron del lugar cubriendo sus rostros con cascos de seguridad.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, expresó su profunda consternación y solidaridad con la familia de la víctima. A través de sus redes sociales, Saucedo señaló:

“Cobardemente acaban de quitarle la vida a un Juez de Sentencia de Villa Tunari, mientras acompañaba a su hijo en la ciudad de Cochabamba. El Ministerio Público ya está actuando en las investigaciones junto a la Policía Boliviana y brindando garantías a toda su familia. Nuestra solidaridad y condolencias profundas a toda la familia y a quienes conformamos la administración de justicia en Bolivia”.

El TSJ repudió el hecho violento y exhortó a las autoridades competentes a identificar y sancionar a los responsables con el máximo rigor de la ley. Por su parte, el Ministerio Público y la Policía Boliviana iniciaron de inmediato las investigaciones para esclarecer el crimen y capturar a los autores.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Uno decide

10:00

Uno decide

12:00

Uno decide

12:30

Uno decide

14:00

Kuma

15:30

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Uno decide

10:00

Uno decide

12:00

Uno decide

12:30

Uno decide

14:00

Kuma

15:30

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD