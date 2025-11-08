Juez de Villa Tunari es asesinado por sujetos en moto frente a su hijo

Wilber Marcial Cruz Aranibar, Juez de Sentencia de Villa Tunari, fue asesinado anoche en un ataque perpetrado en plena vía pública mientras acompañaba a su hijo en la ciudad de Cochabamba.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 23:30 en la intersección de la Avenida D’orbigni y la calle Diego de Almagro, cuando dos sujetos en motocicleta interceptaron el vehículo de la víctima y le dispararon en tres ocasiones. Cruz Aranibar falleció en el lugar; su hijo presenció el ataque, pero resultó ileso. Los sicarios huyeron del lugar cubriendo sus rostros con cascos de seguridad.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, expresó su profunda consternación y solidaridad con la familia de la víctima. A través de sus redes sociales, Saucedo señaló:

“Cobardemente acaban de quitarle la vida a un Juez de Sentencia de Villa Tunari, mientras acompañaba a su hijo en la ciudad de Cochabamba. El Ministerio Público ya está actuando en las investigaciones junto a la Policía Boliviana y brindando garantías a toda su familia. Nuestra solidaridad y condolencias profundas a toda la familia y a quienes conformamos la administración de justicia en Bolivia”.

El TSJ repudió el hecho violento y exhortó a las autoridades competentes a identificar y sancionar a los responsables con el máximo rigor de la ley. Por su parte, el Ministerio Público y la Policía Boliviana iniciaron de inmediato las investigaciones para esclarecer el crimen y capturar a los autores.

Mira la programación en Red Uno Play