Falsos pasajeros asaltan y golpean a conductor de aplicación en Santa Cruz

Un conductor de transporte por aplicación fue víctima de un asalto armado la tarde del domingo en Santa Cruz. Tres pasajeros, de nacionalidad boliviana, solicitaron un viaje desde la avenida Alemania, pero al llegar a la zona de la G77 lo emboscaron con un arma de fuego.

Durante el ataque, los asaltantes apagaron el motor de la vagoneta, golpearon al conductor en la cabeza con la cacha del arma y lo maniataron. Luego de quitarle sus pertenencias, lo abandonaron a la altura de uno de los puentes en la ruta a Satélite Norte.

“Me dejaron en la ruta a Satélite Norte a la altura de uno de los puentes”, relató la víctima, que logró escapar y presentar la denuncia ante la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove).

Las autoridades buscan dar con el paradero de los asaltantes que utilizaron la tecnología de plataformas digitales para marcar a su objetivo.

