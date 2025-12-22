TEMAS DE HOY:
Deportes

(FOTOGALERÍA) Así fue el festejo de Nacional Potosí tras coronarse campeón de la Copa Bolivia

Con goles de Álvarez, Guerra y Quiroz, Nacional Potosí sorprendió a Bolívar y festejó el campeonato.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

22/12/2025 21:43

La Paz, Bolivia

Nacional Potosí celebró su histórica victoria frente a Bolívar en la final de la Copa Paceña 2025 con un festejo lleno de emoción y alegría en el estadio Hernando Siles de La Paz.

Tras imponerse 4-1, los jugadores y el cuerpo técnico se entregaron a la euforia de un título que quedará marcado en la historia del club.

Desde el pitazo final, los jugadores saltaron al césped abrazándose y celebrando con la afición que viajó desde Potosí para acompañarlos. Los hinchas locales también se sumaron al júbilo, coreando cánticos y ondeando banderas, mientras los festejos se extendían por varias zonas del estadio.

 

Además, las redes sociales se llenaron de mensajes de felicitación de los fanáticos y del mismo club, que compartió videos y fotos del momento de gloria.

El triunfo de Nacional Potosí no solo significó un título, sino también la culminación de una campaña brillante, marcada por goles importantes y un esfuerzo colectivo que quedó reflejado en la gran remontada ante Bolívar.

