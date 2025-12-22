Las autoridades confirmaron el asesinato de Karen Grunaer, ocurrido la tarde del viernes 19 de diciembre en el cantón Daule, provincia del Guayas. El hecho se registró en la avenida 19 de Agosto, en el sector de La Aurora, minutos después de que la víctima saliera del velorio del exjugador Mario Pineida, el quinto futbolista asesinado en Ecuador en 2025.

Según el portal El Comercio, la mujer se trasladaba en un vehículo particular cuando fue interceptada por otro automotor de características aún no determinadas. Los ocupantes del vehículo atacante abrieron fuego de manera directa contra la unidad. Como resultado del ataque, el conductor quedó herido, mientras que Karen Grunaer perdió la vida en el lugar. Su cuerpo fue encontrado sobre la calzada por personal de emergencia.

El teniente coronel Luis Obando, jefe subrogante del distrito Daule, informó que se inició un operativo de investigación para esclarecer el crimen. La autoridad policial precisó que, aunque la víctima había asistido previamente a unas exequias, no existen elementos que vinculen ese hecho con el asesinato. El caso se mantiene bajo reserva mientras se recaban más indicios.

Las primeras investigaciones señalan que la víctima no tenía antecedentes penales. Sin embargo, en el sistema judicial figuran dos denuncias previas por intimidación y abuso de confianza, ambas archivadas por la Fiscalía.

La Policía Nacional y equipos de criminalística de Ecuador continúan con las investigaciones para identificar a los responsables y determinar el móvil de este crimen.

