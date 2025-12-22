¡Atención viajeros! Bloqueo en San Julián corta la ruta Santa Cruz–Trinidad por el Decreto 5503

La carretera Santa Cruz–Beni permanece cortada este lunes a la altura del municipio de San Julián, debido a un bloqueo instalado por sectores sociales que exigen al Gobierno la abrogación del Decreto Supremo 5503, norma que elimina la subvención a los hidrocarburos.

El primer punto de bloqueo fue instalado pasadas las 09:00 en el ingreso al municipio, lo que provocó una extensa fila de vehículos detenidos en ambos extremos de la vía, afectando el tránsito interdepartamental.

Pastor Vargas, dirigente del Comité de Bloqueos, señaló que la medida responde al impacto económico que, a su criterio, genera el decreto en los sectores más vulnerables de la población. Además, advirtió que la protesta podría radicalizarse si el Gobierno no deja sin efecto la norma.

“Pedimos la anulación del Decreto Supremo 5503. Si no hay respuesta, vamos a continuar con el bloqueo. Es un golpe para las familias en Navidad y Año Nuevo”, afirmó Vargas en contacto con la prensa local.

El dirigente anunció que la movilización será reforzada con la participación de organizaciones sociales, transportistas, interculturales y gremialistas, quienes permanecerán en el punto de protesta hasta que el Gobierno atienda su demanda.

Cabe destacar que la aprobación del Decreto Supremo 5503 generó descontento en varios sectores, especialmente entre transportistas, la Central Obrera Boliviana (COB) y los mineros cooperativistas.

Desde la Defensoría del Pueblo exhortaron este lunes a priorizar el diálogo como la única vía para evitar una escalada de tensiones y preservar la convivencia democrática en el país.

