“Tengo suerte de estar viva”: Britney Spears habla del trato de su familia y dice que ahora les teme

La cantante compartió un mensaje en Instagram en el que reflexiona sobre el aislamiento, el perdón y su relación con su familia.
La cantante estadounidense Britney Spears afirmó que “tiene suerte de estar viva” por la forma en que, según ella, fue tratada por su familia, y aseguró que actualmente les tiene miedo, en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, donde suma más de 42 millones de seguidores.
En la publicación, Spears reflexiona sobre la necesidad de las personas de sentirse conectadas y no aisladas, y cuestiona la idea de que “ayudar” implique excluir a alguien del contacto con los demás.
Spears comienza su publicación asegurando que las personas necesitan sentirse conectadas unos con otros y no sentirse solos, pero advierte que aquellos a quienes su familia les diga que "ayudarlos es aislarlos y hacerlos sentir increíblemente excluidos, están equivocados".
"Podemos perdonar como personas, pero nunca olvides", ha añadido.
Una de las últimas disputas que captó la atención de los medios ha sido con su exmarido Kevin que publicó un libro de memorias 'You Thought You Knew', en el que decía estar preocupado por ella y aseguraba que "se ha vuelto imposible fingir que todo va bien".
Spears dice que hace tiempo que no baila porque se rompió en dos ocasiones un dedo del pie.
