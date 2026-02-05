Cochabamba se viste de fiesta: Alistan misas, tradición y controles para el Jueves de Compadres

Con el aroma a flores, el sonido de las bandas y el fervor religioso, la Llajta continua con las celebraciones del Carnaval 2026. Este jueves, los varones serán los protagonistas en el tradicional Jueves de Compadres, una festividad que combina la devoción al "Tata Compadre" con el esperado agasajo de las comadres.

Fe y Tradición en el Mercado Calatayud

Las comerciantes del Mercado Calatayud, guardianas de las costumbres locales, ya tienen todo listo para honrar al Tata Compadre. Las celebraciones comenzaron hoy miércoles con las tradicionales "luminarias" y salves. Para mañana, se han programado dos misas principales que marcan el ritmo del festejo. La primera será la Misa de Alba a las 8 de mañana y la misa de Fiesta a mediodía.

Tras la misa central, la imagen del Tata recorrerá en procesión las calles del mercado. Adela Vásquez, pasante de la fiesta, confirmó que se ha invitado formalmente a las autoridades municipales, incluyendo al alcalde Manfred Reyes Villa, al Intendente y Jefe de Sitios. "Será una actividad con música, comida y baile, para pasarla bien, pero sin excesos", señaló Vásquez.

Seguridad y prevención

A pesar del ambiente festivo, las autoridades municipales han sido enfáticas: la diversión no debe ser sinónimo de descontrol.

El SLIM intensifica la vigilancia:

Nevenka Grajeda, directora del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM), recordó que en lo que va de enero de 2026 ya se han abierto más de 120 casos penales. Por ello, se realizarán campañas de concientización para prevenir la violencia física y psicológica vinculada al consumo excesivo de alcohol.

Línea de auxilio: El SLIM recordó que la línea 717-42126 atiende las 24 horas, los 365 días del año.

Operativos de la Intendencia:

Por su parte, el Intendente Municipal, Enrique Navia, anunció el despliegue de 80 guardias municipales que realizarán controles en mercados y locales nocturnos.

Foco del control: Evitar la presencia de menores de edad en actividades económicas donde se expenda alcohol.

Consumo moderado: Se instó a los ciudadanos a celebrar con responsabilidad para que el clima festivo no se vea empañado por incidentes.

Recomendaciones para el ciudadano

Clima: Se espera una jornada tranquila tras las lluvias de hoy, ideal para las actividades al aire libre.

Transporte: Tome previsiones ante las posibles procesiones y aglomeraciones en el sector de La Cancha.

Responsabilidad: Las autoridades recuerdan que el Carnaval de Cochabamba es el más largo del país, por lo que instan a mantener la energía y la prudencia.

Mira la programación en Red Uno Play