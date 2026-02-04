A pocos días del Carnaval 2026, un equipo de la Red Uno llegó hasta los centros de abasto de La Paz para consultar qué deben contener las canastas para este jueves de compadres, donde los comerciantes nos mencionan una variedad de elementos que simbolizan la confraternización y abundancia.

La tradición carnavalera solo para hombres que nació en Tarija y ahora, con el pasar del tiempo, se celebra en todo el país.

¿Qué contienen las canastas?

Serpentina, para la alegría.

Globos: simbolizan la fiesta y algarabía.

Banderines, para la picardía de los compadres.

Uva, símbolo de dulzura.

Pan dulce, para recordar la dulzura de la vida.

Vino o cerveza, para el brindis entre amigos.

Un zapallo, un símbolo de fertilidad

Precios

Los costos de toda variedad dependen mucho del tamaño del arreglo, que oscilan desde los Bs 20 hasta los Bs 120 con más componentes.

Más allá del contenido o del tamaño de la canasta, se debe entender la festividad de compadres como una tradición que refleje unión, reciprocidad, confraternización, confidencialidad y amistad entre los compadres o amigos.

El próximo jueves 12 será el turno de las mujeres con la festividad de las Comadres dentro de las actividades del Carnaval boliviano 2026.

