The Strongest derrotó 2-1 al Deportivo Táchira este martes en La Paz, en el partido de ida de la fase 1 de la Copa Libertadores, disputado en el estadio Hernando Siles.

El conjunto local abrió el marcador en el minuto 52, cuando Jaime Arrascaita convirtió un penalti tras una falta en el borde del área. El segundo tanto llegó en el 82, con ejecución de Víctor Ábrego, también desde los doce pasos.

El equipo venezolano se había adelantado en el minuto 31 por intermedio de Carlos Calzadilla, luego de un tiro de esquina que encontró mal parada a la defensa local.

Durante el primer tiempo, The Strongest tuvo dificultades para imponer su dominio y recurrió principalmente a remates de media distancia. La ocasión más clara fue un disparo del argentino Jonathan Bustos, bien contenido por el arquero Jesús Camargo.

El Deportivo Táchira apostó por un planteo defensivo y salidas rápidas al contragolpe. Adalberto Peñaranda y Delvin Alfonzo tuvieron opciones claras, pero no lograron definir en duelos mano a mano frente al portero Rodrigo Banegas.

En el minuto 39, el colombiano Adrián Estacio marcó para los locales, pero el árbitro brasileño Paulo Cesar Zanovelli anuló la acción por una mano de Arrascaita en el inicio de la jugada.

En el complemento, el ingreso de Carlos Roca le dio mayor profundidad al equipo boliviano por la banda izquierda y aumentó el volumen ofensivo.

El tanto del empate parcial obligó al Táchira a adelantar líneas, pero a 10 minutos del final, Ábrego selló el triunfo en la repetición de un penalti que Camargo había atajado inicialmente a Arrascaita y que fue invalidado por invasión de área.

El partido de vuelta se disputará el 10 de febrero en el Polideportivo de Pueblo Nuevo, en San Cristóbal, donde se definirá el clasificado a la siguiente fase.

