Según informaron periodistas del programa digital La Última Jugada, de Show Sport, que se transmite por YouTube, Miguel Terceros es una de las opciones que analiza Talleres para la temporada 2026.

Durante el debate en vivo, los comunicadores destacaron la importancia del jugador boliviano, señalando que logró ganarse un lugar por encima de Benjamín Rolheiser, futbolista que posteriormente fue transferido al Benfica.

Finalmente, remarcaron que Miguelito está en el radar de Talleres, equipo que actualmente es dirigido por Carlos Tevez.

No obstante, el futbolista se encuentra concentrado con el Santos, que este miércoles recibirá a São Paulo desde las 19:00 en Vila Belmiro.

