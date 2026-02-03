TEMAS DE HOY:
En Argentina hablan del posible arribo de Miguel Terceros a Talleres de Córdoba

Actualmente, el futbolista boliviano milita en el Santos de Brasil, pero comunicadores del país vecino señalan que el jugador está en el radar del club cordobés.

Martin Suarez Vargas

03/02/2026 19:10

Miguelito en el partido contra Uruguay disputado en el estadio de Villa Ingenio el pasado 2025, por las eliminatorias de Sudamérica. Foto: redes sociales del jugador.
Argentina.

Según informaron periodistas del programa digital La Última Jugada, de Show Sport, que se transmite por YouTube, Miguel Terceros es una de las opciones que analiza Talleres para la temporada 2026.

Durante el debate en vivo, los comunicadores destacaron la importancia del jugador boliviano, señalando que logró ganarse un lugar por encima de Benjamín Rolheiser, futbolista que posteriormente fue transferido al Benfica.

Finalmente, remarcaron que Miguelito está en el radar de Talleres, equipo que actualmente es dirigido por Carlos Tevez.

No obstante, el futbolista se encuentra concentrado con el Santos, que este miércoles recibirá a São Paulo desde las 19:00 en Vila Belmiro.

