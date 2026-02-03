La justicia argentina investiga un caso de extrema violencia laboral en la ciudad de Eldorado, provincia de Misiones. Un joven operario, identificado como Jonás de Nápoli, denunció haber sido secuestrado, golpeado y amenazado por sus propios empleadores —el dueño de una maderera y sus dos hijos— con el fin de evitar el pago de sus derechos laborales.

Tras la denuncia, el Juzgado de Instrucción 1 de Eldorado ordenó la detención inmediata de Virginio Alonzo, de 72 años, y sus hijos Román y Maximiliano. La causa avanza bajo graves cargos que incluyen privación ilegítima de la libertad, extorsión y lesiones.

De un accidente laboral a una cámara de tortura

El conflicto se originó el pasado 4 de enero, cuando De Nápoli sufrió un accidente con una máquina que le provocó una lesión en una uña, por lo que recibió 14 días de reposo médico. Al intentar reincorporarse y solicitar el pago de los días de licencia, fue citado a una oficina donde comenzó su calvario.

Según el testimonio de la víctima y los detalles de la investigación:

Ataque en grupo: Al negarse a firmar papeles en blanco, el empresario y sus hijos cerraron la puerta y lo atacaron con puños, palos y una pala.

Secuestro y extorsión: El joven fue retenido durante más de tres horas. Bajo golpes, fue obligado a desbloquear su teléfono móvil para que los agresores borraran fotos, mensajes y contactos que probaban la relación laboral.

Firma bajo coacción: Tras la paliza en la oficina, fue trasladado contra su voluntad en un vehículo hacia una escribanía (notaría) para firmar documentos legales sin que se le permitiera leerlos.

Así quedó el joven tras el ataque. Imagen: La Voz.

Evidencias y temor

El joven difundió un video en redes sociales donde se aprecian visibles lesiones en su rostro y cuello, lo que aceleró la intervención judicial. En un allanamiento a la maderera, las autoridades secuestraron un trozo de madera que habría sido utilizado en la golpiza.

La madre de la víctima manifestó el profundo temor de la familia, denunciando que el empresario amenazó a su hijo asegurando que poseía el dinero suficiente para "desaparecer a una persona". Por el momento, los tres acusados permanecen bajo custodia mientras la justicia analiza la documentación firmada bajo presión y el material audiovisual aportado.

Con información de La Voz y Clarín.

