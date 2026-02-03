La tranquilidad de la exclusiva estación de esquí de Méribel, en Francia, se vio rota por un episodio de violencia extrema que ha conmocionado a las redes sociales. Henrique P., un experto en marketing deportivo brasileño de 41 años, fue víctima de un feroz ataque por parte de un grupo de al menos cinco personas mientras se encontraba trabajando vestido como el personaje de Star Wars, Chewbacca.

El incidente, que ya acumula millones de visualizaciones en Instagram, se desencadenó cuando Henrique pidió a un grupo de esquiadores que dejaran de lanzarle bolas de hielo con fuerza. La respuesta del grupo fue una escalada de insultos y violencia física. "Me arrojaron hielo duro a la cara. Fui a pedirles que pararan y empezaron a golpearme", relató la víctima, quien reside en Europa desde hace cinco años.

Una agresión coordinada

Según los testimonios y las imágenes grabadas por otros turistas, Henrique fue derribado y pateado repetidamente en el suelo. Los agresores utilizaron sus botas de esquí para golpear su cabeza, un acto que el brasileño calificó como un ataque deliberado contra su vida. "No fue una pelea. Fue una agresión de varias personas contra alguien que estaba solo. Me pisaron la cabeza; si no fuera por el casco, las consecuencias habrían sido mucho más graves", declaró.

Incluso un acompañante vestido del personaje Stitch, que intentó intervenir para detener la gresca, resultó herido tras recibir un puñetazo y un impacto con un bastón de esquí en el rostro.

Henrique sufrió la fractura de un diente frontal y diversas heridas sangrantes. Tras ser atendido de urgencia por profesionales médicos que se encontraban casualmente en el lugar, el brasileño acudió a las autoridades locales para registrar la denuncia formal. La policía francesa ya investiga los hechos para identificar a los agresores en un caso que ha pasado de ser un video viral a una investigación criminal por agresión grave.

Con información de g1 y Veja.

