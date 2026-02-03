TEMAS DE HOY:
Policial

Caso bebé Flor: acusada se defenderá en libertad y apunta contra la madre

La menor fue recuperada en El Alto tras varios días de búsqueda. La sindicada asegura que cuidaba a la bebé por pedido de la madre.

Silvia Sanchez

03/02/2026 15:53

Caso bebé Flor: acusada se defenderá en libertad y apunta contra la madre.
La Paz, Bolivia

La mujer acusada de sustraer a la bebé Flor, en el municipio de Caranavi (La Paz), se defenderá en libertad, luego de que un juez cautelar determinara detención domiciliaria mientras continúan las investigaciones.

El caso salió a la luz el lunes de la semana pasada, cuando la madre de la menor denunció que una supuesta “amiga” se había llevado a su hija. Tras varios días de incertidumbre, la Policía logró recuperar a la bebé la noche del jueves en la ciudad de El Alto.

Según informó el jefe de la División de Trata de Personas, mayor William Calderón, la sindicada declaró ante las autoridades que la madre le entregó voluntariamente a la bebé, asegurando que conocía el viaje hasta la ciudad de La Paz.

Además, la mujer apuntó directamente contra la madre, señalando que consume bebidas alcohólicas con frecuencia, incluso durante varios días consecutivos, y que por ese motivo acostumbraba dejar a la menor bajo su cuidado.

“La sindicada indica que es una amistad de años y que la mamá está acostumbrada a dejarle a la menor, puesto que consume bebidas alcohólicas varios días en el lugar donde trabaja”, explicó el uniformado.

Con base en esa declaración, la Fiscalía solicitó la detención domiciliaria, medida que fue aceptada por el juez. La mujer cumplirá esta disposición en la ciudad de La Paz, mientras avanzan las pesquisas.

El mayor Calderón señaló que las investigaciones continúan en Caranavi y que se tomará declaración a testigos, al propietario del inmueble donde residía la madre y al bar en el que supuestamente trabaja, con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que la menor fue retirada del cuidado materno.

El caso de la bebé Flor sigue en investigación y ha generado una fuerte reacción pública, reabriendo el debate sobre responsabilidad parental, consumo de alcohol y protección de menores.

