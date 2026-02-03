Espinoza: “El Estado empieza a ahorrar” tras medidas económicas y fin de la subvención

Escuchar esta nota
El Gobierno nacional reportó un superávit comercial de más de 2.300 millones de bolivianos (331 millones de dólares) en enero, que se atribuye a medidas como el fin de la subvención a los combustibles, la "racionalización" de la planilla estatal y la reducción del gasto público "dispendioso".
La autoridad proyectó que en febrero y marzo habrá más ingresos para el Tesoro General del Estado por las "liquidaciones de impuestos" que se realizan y que el primer semestre del año sea "superavitario".
Espinoza precisó que el superávit en enero se logró sin aplicar aún el 30 % de disminución del gasto público que se anunció en noviembre, sino solo con la aplicación del gasto "necesario" en los ministerios y de los nuevos precios de los combustibles.
Esto supuso aumentos del 86 % y del 162 % respecto a los costos subvencionados que estuvieron vigentes por más de 20 años.
Asimismo, el titular de Economía señaló que la Administración de Rodrigo Paz trabaja en "nuevas líneas de financiamiento internacional" que se sumarán a los 7.600 millones de dólares que se gestionaron con el Banco de Desarrollo de América Latina-CAF y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Al respecto, Espinoza aclaró que "el financiamiento que Bolivia recibe no es para el gasto corriente", sino para "construir reservas (internacionales) y con eso darle más anclaje a la estabilización económica".
A partir de estos encuentros, Espinoza anunció que en los próximos meses llegarán a Bolivia "misiones empresariales" de los sectores logístico, minero, servicios en línea y producción de alimentos, que trabajarán "desde una perspectiva de cadena productiva".
También señaló que CAF trabajará con el país "para el desarrollo de infraestructura para la integración (caminera) bioceánica", mediante proyectos que articulen los polos de desarrollo en el océano Atlántico con los del Pacífico a través de Bolivia.
