Atención, rentistas: este es el cronograma completo de pagos para todo el 2026

La Gestora Pública difundió el cronograma oficial de pagos de rentas para todo el 2026, con el objetivo de que los beneficiarios puedan planificar sus cobros con anticipación. Los pagos se realizan dentro de los primeros siete días de cada mes.
02/02/2026 14:04
Escuchar esta nota
La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo difundió el cronograma oficial de pago de rentas para toda la gestión 2026, con el objetivo de brindar certeza y tranquilidad a miles de rentistas y derechohabientes en todo el país.
De acuerdo con la institución, el pago de rentas se realiza por normativa dentro de los primeros siete días de cada mes, a través de 40 entidades financieras habilitadas a nivel nacional, lo que permite una atención ordenada y segura para los beneficiarios.
Las autoridades reiteraron que no es necesario acudir el primer día, ya que el pago permanece disponible durante todo el mes, evitando así aglomeraciones innecesarias en las entidades bancarias.
Cronograma oficial de pagos de rentas – Gestión 2026
La Gestora informó que las fechas de inicio de pago para cada mes son las siguientes:
Febrero: desde el 2 de marzo
Marzo: desde el 1 de abril
Abril: desde el 2 de mayo
Mayo: desde el 1 de junio
Junio: desde el 1 de julio
Julio: desde el 1 de agosto
Agosto: desde el 1 de septiembre
Septiembre: desde el 1 de octubre
Octubre: desde el 3 de noviembre
Noviembre y aguinaldo: desde el 1 de diciembre
Diciembre: desde el 2 de enero de 2027
Este cronograma permite a los beneficiarios organizar sus gastos, viajes y trámites, especialmente a los adultos mayores que dependen de este ingreso mensual.
¿Dónde y cómo cobrar?
Los rentistas pueden realizar el cobro en:
✔️ Bancos y entidades financieras autorizadas
✔️ Abonos en cuenta bancaria
✔️ Pago a domicilio, en casos especiales previamente autorizados
Para el cobro presencial se debe presentar:
Cédula de identidad vigente
Última boleta de pago (recomendable)
Canales oficiales de información
La Gestora exhortó a la población a evitar intermediarios y rumores, y consultar únicamente por canales oficiales:
📱 Línea gratuita: 800 10 1610
🌐 Página web: www.gestora.bo
Recomendación importante
Las autoridades recuerdan que el pago está garantizado y que no se suspende si no se cobra el primer día, por lo que se recomienda asistir en fechas posteriores para mayor comodidad y seguridad.
Mira la programación en Red Uno Play
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55
21:00
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55
21:00