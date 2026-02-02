TEMAS DE HOY:
Espectáculos

Listado oficial: todos los ganadores de los premios Grammy 2026

Kendrick Lamar fue el máximo ganador de los Grammy 2026 con cinco premios, mientras Bad Bunny se convirtió en el primer artista en ganar Álbum del Año con un disco en español.

EFE

02/02/2026 8:23

Listado de ganadores de la 68º edición de los premios Grammy. Foto EFE
Estados Unidos

El rapero californiano Kendrick Lamar lideró este domingo la edición 68 de los Grammy con cinco premios, en una gala en la que el puertorriqueño Bad Bunny hizo historia al convertirse en el primer artista en ganar el premio a mejor álbum del año con un disco íntegramente en español.

Este es el listado de nominaciones en las principales de las 95 categorías que se premian en los Grammy:

Álbum del año

'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' – Bad Bunny.

Grabación del año

'Luther' – Kendrick Lamar con SZA.

Canción del año 

'Wildflower' – compositores Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell (Billie Eilish).

Mejor nuevo artista

Olivia Dean.

Mejor productor del año de música no clásica

Cirkut.

Mejor compositor del año de música no clásica

Amy Allen.

Mejor álbum vocal de pop

'Mayhem' – Lady Gaga.

Mejor interpretación de pop individual

'Messy' — Lola Young.

Mejor interpretación de pop en dúo o grupo

'Defying Gravity' – Cynthia Erivo & Ariana Grande.

Mejor álbum de música urbana

'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' — Bad Bunny.

Mejor grabación de dance pop

 'Abracadabra' — Lady Gaga.

Mejor álbum vocal de pop tradicional

 'A Matter of Time' — Laufey.

Mejor álbum de rock

 'Never Enough' — Turnstile.

Mejor álbum de rap

GNX – Kendrick Lamar.

Mejor video musical

'Anxiety' — Doechii.

Mejor álbum de teatro musical

'Buena Vista Social Club'.

Mejor portada de disco

 'Chromakopia' — Shaun Llewellyn & Luis 'Panch' Perez, art directors (Tyler, the Creator).

Mejor álbum de pop latino

'Cancionera' – Natalia Lafourcade.

Mejor álbum de música mexicana (incluida tejana)

'Palabra De To’s (Seca)' — Carín León.

Mejor álbum de jazz latino

'A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole' — Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta & Joey Calveiro.

Mejor álbum de rock latino o alternativo

'PAPOTA' — CA7RIEL & Paco Amoroso.

Mejor álbum de música latina tropical

'Raíces' — Gloria Estefan.

Mejor interpretación de música global

'EoO' — Bad Bunny.

